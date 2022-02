Aaron Ramsey resta ai box. Solo un gettone da titolare con i Rangers di Glasgow dopo il suo trasferimento alla fine di gennaio, mentre il gallese ex Juventus continua a fermarsi a causa di problemi fisici. La botta rimediata prima dell'ultimo weekend in allenamento non è stata assorbita, e così l'allenatore Giovanni Van Bronckhorst in conferenza stampa prima del ritorno di Europa League contro il Borussia Dortmund ha confermato: "Ramsey non ci sarà domani, non ci sono novità sul suo infortunio".