Dopo l'eliminazione del suo Galles dall'Europeo, Aaron Ramsey si concentra sul futuro. Lontano dalla Juventus, o almeno così sembrava quando durante il ritiro con la nazionale aveva annunciato: "A Torino ho vissuto due anni frustranti, troverò un'altra squadra". Chiaro, chiarissimo. E i bianconeri non avevano fatto una piega per trattenerlo, sperando di poter fare plusvalenza con la sua cessione.



IL FATTORE MAX - L'arrivo di Allegri però ha cambiato i piani di Ramsey, che vorrebbe rimanere a Torino e rispettare i due anni di contratto che gli rimangono. Il giocatore è convinto di potersi rilanciare con il cambio d'allenatore, e l'entourage del giocatore ha smentito ogni ipotesi di addio. Lo racconta Sky Sports, secondo il quale uno dei motivi per il quale il centrocampista aveva scelto la Juve due anni fa era proprio la presenza di Allegri, poi sostituito da Sarri che l'ha schierato in tanti ruoli tranne quello nel quale Aaron si sente più adatto: la mezz'ala, posizione che spera di ricoprire con il ritorno di Max e nella quale può dare il meglio di sé.



LE COMMISSIONI - L'aspetto fisico è sempre stato un problema nella carriera di Ramsey, convinto però a poter fare una stagione da protagonista facendo quel precampionato che l'anno scorso è mancato per via del Covid e del calendario fitto e due anni fa ha saltato perché arrivato infortunato. Intanto dalla Premier continuano a monitorarlo e la Juve è sempre convinta di cederlo per liberarsi del suo ingaggio da 7 milioni di euro e risparmiare quei 2,8 milioni di euro previsti come commissioni ai suoi agenti in caso di permanenza.