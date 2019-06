Aaron Ramsey ha tutta l'intenzione di prendersi la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport.com, infatti, il centrocampista gallese è già da oggi al lavoro al Training Center della Continassa, in attesa che i compagni rientrino nei primi giorni di luglio, per riprendersi al meglio dal problema muscolare vissuto nel finale della scorsa stagione all'Arsenal. Ramsey, insomma, brucia le tappe per prepararsi all'inizio della prossima stagione al massimo della condizione, per essere grande protagonista agli ordini di Maurizio Sarri.