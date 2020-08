"Senso senso". Qualche settimana fa l’Avid Sports ed Entertainment Group, l'agenzia che cura gli interessi di Aaron Ramsey, aveva etichettato così le voci di un possibile addio del gallese, con l'inizio del mercato alle porte (ufficialmente si parte l'1 settembre) questa certezza non c'è più. Il centrocampista arrivato la scorsa estate a parametro zero dall'Arsenal, per il quale sono stati investiti circa 4 milioni di euro di commissioni, non è sicuro di restare a Torino, il fatto che la Juventus abbia pensato alla possibilità di scambiarlo con l'Everton per arrivare a Kean, lascia aperto ogni tipo di scenario.