Tanti infortuni, un rendimento più che rivedibile, ma anche... cinque coppe nazionali vinte in nove stagioni: è tutto questo Aaron Ramsey, reduce dall'errore decisivo dal dischetto che soltanto mercoledì ha condannato i Rangers alla sconfitta in finale di Europa League. Eppure, per il centrocampista gallese non è tutto nero: il giocatore di proprietà della Juve, infatti, ha appena conquistato la Scottish Cup contro gli Hearts, arrivato dopo i tre successi con l'Arsenal (2014, 2015, 2017) e quello in bianconero nel 2021, con il trionfo in Coppa Italia sotto la guida di Andrea Pirlo.