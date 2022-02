Se l'acquisto di Vlahovic è stato accolto dai tifosi dalla Juventus quasi come quello di Ronaldo, non possiamo dire che sia stato da meno l'entusiasmo che si è generato dopo aver appreso del divorzio tra i bianconeri ed Aaron Ramsey, piu volte richiesto da tutti i tifosi nel corso degli anni. La motivazione è chiara, dato che oltre a non aver inciso minimamente nella storia del club è costato alla società bianconera una cifra pari agli 8.200 euro al minuto, un enormità. Ecco perche il suo approdo ai Glasgow Rangers è stato contornato da un clima di festa, nonostante la società della Continassa sarà costretta a pagargli l'ingaggio almeno fino a giugno, con la speranza che il gallese venga poi definitivamente riscattato dal club scozzese.