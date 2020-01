Tra gli argomenti toccati da Aaron Ramsey in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, il gallese ha spiegato la scelta di venire in Italia alla Juventus: "Dopo la situazione che c’è stata all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi da loro, si sono sforzati molto per avermi".