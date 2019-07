La fragilità fisica è il punto debole conclamato di Aaron Ramsey. La Juventus però, sa benissimo quali sono i suoi punti di forza. Come riporta Tuttosport, infatti, c'è un dato statistico interessante che riguarda il centrocampista gallese. Nel mondo della pallacanestro, si chiama Sesto Uomo il primo giocatore scelto per entrare in campo dalla panchina: nell'Inghilterra del calcio, come in NBA, c'è un premio apposta per il miglior subentrante della stagione. E con 14 presenze partendo dalla panchina - e 2 gol più 6 assist - è stato proprio Ramsey il migliore della scorsa Premier, in questa speciale classifica. Svolta-match, quindi, ma non solo: quando è partito titolare, l'Arsenal ha vinto il 71,4% delle gare, di contro al 45,8% di quando non è sceso in campo.