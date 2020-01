, centrocampista gallese della Juventus, si è unito alla lunga fila di sportivi che hanno voluto dare il loro ultimo saluto a, ex stella dei Los Angeles Lakers, venuto a mancare ieri in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna, di tredici anni. Ecco il messaggio, via Instagram, di Ramsey: ". ​Notizie così tristi da sentire, la perdita di una vera icona sportiva e di sua figlia Gianna. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla loro famiglia e alla famiglia che ha perso i propri cari in questo tragico incidente. Riposa in pace".