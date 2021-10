La Juve valuta l'addio di Ramsey e cerca acquirenti, anche perché analizzando i suoi numeri emergono particolari decisamente duri da digerire. Come racconta Tuttosport: "Il gallese, in campo per appena 106 minuti più recupero nel corso di un travagliato avvio di stagione, sta risaltando anche per un dato a suo modo inquietante:I tifosi juventini sbuffano, insoddisfatti del rendimento insufficiente del giocatore fermato in agosto da una lesione all’adduttore della coscia destra. Se McKennie ha quattro anni di contratto, l’ex Arsenal ne ha ancora due. Però guadagna 8 milioni con i bonus: per contenere il monte ingaggi, una sforbiciata pare doverosa".