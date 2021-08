Il centrocampista della Juventuspotrebbe rimanere alla Juventus e reinventarsi in un nuovo ruolo. Max Allegri ha infatti provato il gallesee secondo il tecnico bianconero Ramsey ha interpretato il nuovo ruolo in modo più che convincente.Il numero 8 bianconero, con un post sul suo profilo Instagram, ha spiegato come procede la sua preparazione con la squadra: "Ottimo lavoro settimanale".