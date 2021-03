Secondo quanto raccontato da La Stampa, Aaronpotrebbe non raggiungere il ritiro del Galles per la finestra delle amichevoli nazionali. Il quotidiano sottolinea come ci sia la diplomazia bianconera al lavoro per evitargli la trasferta: non solo è inutile date le condizioni del centrocampista gallese, ma anche la situazione Covid tra Italia e Gran Bretagna non è certamente delle miglio .Tecnicamente, il giocatore dovrà però rispondere alla convocazione, cercando di evitare qualsivoglia scontro tra Juventus e Galles. Intanto, per La Stampa, Paratici cerca anche una sistemazione per il futuro. Ecco a cosa sta pensando il dirigente juventino...