La stagione di Aaron Ramsey non sembra essere una delle migliori della sua carriera, anzi. Vista la sua propensione all'infortunio, sembra semplicemente uno di quei passaggi a vuoto che spesso lo ha messo di fronte a periodi non certo brillanti. Così, la Juventus lo aspetta, pur sapendo che in un mercato che chiama alle plusvalenze, la sua cessione a giugno potrebbe essere un toccasana: infatti, il gallese pesa solo una decina di milioni. Sette netti dello stipendio di quest'anno, più 3,65 milioni della commissione spesa in estate.