Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, si racconta nel corso di una Q&A con alcuni tifosi gallesi: dal possibile ritorno in patria al rapporto con Cristiano Ronaldo, che lo ha accolto a Torino la scorsa estate.



SUL RITORNO IN GALLES - "Il Cardiff City mi ha aiutato a diventare un calciatore professionista. Tornare? Perché no, chi lo sa?". SU RONALDO - "È una grande persona oltre che un giocatore incredibile, uno dei migliori nella storia. La prima volta che mi sono allenato alla Juve sono entrato alla mensa e lui mi ha detto: ‘Vieni, siediti accanto a me’. Abbiamo iniziato a parlare e mi ha fatto sentire subito a mio agio, come il resto della squadra. È un piccolo esempio del tipo di persona che è. Non c’è bisogno che parli delle sue qualità da calciatore, o dei suoi record, però posso dirvi che grande persona sia, ama i suoi compagni di squadra e dà tutto negli allenamenti”.