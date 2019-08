Your reaction when: @aaronramsey inizia il rientro in gruppo pic.twitter.com/BNelTzopbD — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019

, con un'ottima notizia in arrivo dal Training Center della Continassa: Aaron. Ecco il comunicato ufficiale a riguardo sul sito ufficiale bianconero:"Prosegue la preparazione della Juventus in vista della quarta amichevole estiva, quella contro l’Atletico Madrid, in programma sabato alla Friends Arena di Stoccolma.Il menù odierno al JTC ha previsto una doppia seduta:che ha chiuso la giornata alla Continassa.Come previsto,Anche domani sono in programma due allenamenti".