Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono settimane cruciali per il presente e il futuro di Ramsey. ​Il gallese quest'anno sembrava aver trovato continuità, Pirlo lo gestiva con attenzione massima ai dettagli e Aaron aveva ormai messo alle spalle quei maledetti infortuni. "Contro il Crotone Ramsey ha la grande occasione per convincere Pirlo e tutta la dirigenza, tentata da una cessione a fine stagione con la quale farebbe una plusvalenza piena dopo averlo preso a zero nel 2019", scrive CM.