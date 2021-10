La Juventus è stata attaccata, neanche troppo velatamente, da Aaron Ramsey in conferenza stampa. Il Galles, a suo dire, sa come farlo riposare e lavorare adeguatamente per permettergli di giocare più partite di fila. Dichiarazioni che non sono certo passate inosservate presso la tifoseria bianconera. Il centrocampista ex Arsenal ha davvero un minutaggio risibile a causa dei continui acciacchi muscolari, mentre in nazionale sembra sempre al meglio della condizione. E questa sua uscita odierna non contribuisce certo a migliorare il rapporto coi sostenitori della Juve.

Qui una compilation di tweet piccati nei confronti di Ramsey: