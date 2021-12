Gli infortuni, le polemiche dalla Nazionale e le critiche feroci dei tifosi hanno inasprito il clima e il mercato di gennaio può essere il momento giusto per dirsi addio. Massimiliano Allegri avrebbe voluto rilanciarlo e ci ha anche provato, ma nulla è cambiato rispetto al passato. E si va verso la separazione- La Juventus ci ha provato in passato e ci riproverà: vendere Aaron Ramsey con quell'ingaggio da 7 milioni netti a stagione è molto complesso e i tanti rifiuti estivi da parte dell’ex Arsenal non hanno aiutato. Ora però si sta aprendo uno spiraglio che porta all’Everton di Rafa Benitez.Liberarsi di un ingaggio così importante per la società sarebbe già un fattore positivo.