Dall'Arsenal alla Juventus, stesso percorso per, che a distanza di qualche anno si sono ritrovati in bianconero. In un'intervista rilasciata ai microfoni di The Athletic, il centrocampista gallese ha raccontato il suo arrivo in bianconero avvenuto anche grazie all'amico Szczesny: "Scherzò dicendo che voleva una parte di bonus per il trasferimento. Tek era il mio uomo per avere informazioni, è stato qui a lungo e conosce tutto del club. Aveva solo cose positive da dire".