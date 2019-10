Aaron Ramsey ha concesso una lunga intervista alla BBC, il gallese ha parlato anche di come stanno andando le sue lezioni di italiano: ​"Se voglio impararlo? Si certo, tutti gli incontri di squadra sono in italiano e la maggior parte dei calciatori parla italiano. Però non voglio farlo solo per motivi calcistici., immergersi nella loro cultura e capirla. Ci metterò un po', ho capito un po' di parolacce in allenamento ma fortunatamente lo parlerò bene un giorno". QUI L'INTERVISTA COMPLETA.