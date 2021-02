Secondo il Mirror, il Tottenham di Mourinho sta monitorando la situazione di Aaron Ramsey, che in estate potrebbe lasciare la Juventus. Su di lui si registra anche l'interesse del Wolverhampton. Il centrocampista gallese sta trovando continuità con Pirlo e i continui problemi fisici che l'hanno caratterizzato per tutta la carriera sembrano essere ormai alle spalle. Arrivato a parametro zero dall'Arsenal, in caso di cessione rappresenterebbe un'importante plusvalenza per la Juventus.