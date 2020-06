La Juve ha messo Daily Mail, Secondo quanto riportato dal il club bianconero avrebbe deciso di disfarsi del centrocampista gallese, arrivato a parametro zero (più qualche milione di commissione) solo un anno fa. Una decisione figlia delle condizioni fisiche del calciatore, spesso precarie, e del suo elevatoPoi ci sono De Ligt e Ronaldo, i paperoni della Continassa. Ma cosa c'è di vero sulle voci che arrivano dall'Inghilterra? E qual è il piano della Juve per il futuro di Ramsey?Fonti vicino al calciatore smentiscono categoricamente che la Juve abbia messo sul mercato l'ex Arsenal. Ramsey è ancora considerato una pedina importante all'interno dello scacchiere bianconero.Ha caratteristiche uniche anche se resta tanto fragile. Non a caso ieri è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Maurizio Sarri per la partita contro il Milan.Nella lista dei trasferibili c'è già Adrien Rabiot ma la Juvenella prossima finestra di mercato.Il che non vuol dire, ovviamente, che il gallese sia incedibile.Se arriveranno offerte interessanti la Juve le valuterà attentamente. In questo momento i veri incedibili alla Continassa si contano sulle dita di una mano, così come i cedibili. In mezzo tutti dipendono dalle offerte che arriveranno. Ramsey non fa eccezione. La Juve non l'ha scaricato, ma per la giusta offerta può cambiare tutto.@lorebetto