Secondo 90min, l'Everton vuole portare a Goodison Park un duo tutto gallese: Gareth Bale, attaccante in scadenza con il Real Madrid, e Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus. ​Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus potrebbe ritrovarsi costretta in estate ad ascoltare offerte per Aaron Ramsey. Il centrocampista ha tanto mercato ed essendo arrivato a parametro zero potrebbe rappresentare un'occasione di plusvalenza.