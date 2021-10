Aaron Ramsey, che continua a non giocare quasi mai nella Juventus causa continui acciacchi fisici, sarà invece in campo da leader del Galles nei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali. E queste sono le parole di Ramsey in conferenza stampa riportate dal Daily Mail: ​"I metodi di allenamento tra la Juve e il Galles sono differenti:Come del resto ho dimostrato agli Europei, sono in grado di farlo e di farlo giocando bene!""Dato che in partita il mio fisico spende tanto, magari necessito di più riposo durante la settimana, anziché allenarmi tanto sul campo e portarmi poi quella fatica in partita. Il recupero per me è fondamentale"."Sono felice di tornare nel mio habitat. Dato il mio scarso minutaggio, non era scontato. Sono proprio contento di tornare a giocare e poter aiutare i miei compagni".