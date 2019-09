Aaron Ramsey, oggi titolare come trequartista nel 4-3-1-2 di Maurizio Sarri, ha parlato prima della partita tra Juventus e Spal ai microfoni della televisione ufficiale bianconera. Queste le sue dichiarazioni: "La Spal è un'ottima squadra in contropiede, è tosta e difficile da battere. Quindi dovremo fare il massimo di noi stessi oggi per fare risultato". A Sky Sport ha aggiunto: "Mi sento bene, sto migliorando giorno dopo giorno dal punto di vista fisico e mi sto adattando alla Juventus e al calcio italiano. Ho già giocato da trequartista, posso aiutare la squadra in questo senso a fare gioco e migliorare. Siamo in un buon momento di forma, siamo pronti anche per la Champions. E' una grande settimana, siamo pronti"