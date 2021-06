"Sono un giocatore della Juventus, dopo l'Europeo tornerò a Torino". Chiaro, chiarissimo Aaron Ramsey, che in un' intervista ha risposto così alla domanda sul suo futuro. Adesso testa al Galles del quale è una delle bandiere insieme a Gareth Bale, poi si ritufferà di nuovo nella Serie A guidato da Massimiliano Allegri. Questa almeno è la sua volontà, ma potrebbe non coincidere con quella della società.



IL NUOVO TENTATIVO - Il piano della Juve per Ramsey infatti è decisamente diverso da quello del gallese: lui si toglie dal mercato, il club lo mette in vendita. Proprio come un anno fa, quando Fabio Paratici non riuscì a trovare una sistemazione al giocatore che rimase a Torino. Ora a riprovarci sarà Federico Cherubini, ex braccio destro di Paratici e nuovo riferimento di mercato già al lavoro per la prima vera sessione da protagonista. Uno dei compiti di Cherubini sarà quello di piazzare Ramsey, obiettivo non facile visti i sette milioni netti che guadagna a stagione.



SONDAGGI - In caso di cessione, la destinazione più probabile sembra un ritorno in Premier League, dalla quale è arrivato nel 2019 quando la Juve l'ha preso dall'Arsenal a parametro zero. Gli unici club a farsi avanti nei mesi scorsi sono stati West Ham e Crystal Palace, che hanno sondato il terreno con la Juve per capire la fattibilità dell'operazione; da registrare anche dei timidi interessi di Liverpool e Arsenal, che aveva pensato a un ritorno di Ramsey virando poi su centrocampisti con caratteristiche differenti.



IL RISCHIO - La Juve punta a fare una plusvalenza piena avendolo preso a zero, ma il rischio è quello di un nuovo 'caso Khedira': Ramsey ha ancora 14 milioni d'ingaggio che in caso di partenza dovrebbe accettare di spalmare su più anni, ma se neanche stavolta si dovesse trovare una soluzione potrebbe davvero rimanere ancora a Torino, giocando sempre meno.