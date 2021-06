Prima l'Europeo, poi la Juve. Secondo il gallese il suo futuro sarà ancora in bianconero, come ha raccontato qualche giorno fa lo stesso centrocampista. Non è della stessa idea la società, però, che già dall'estate scorsa ha provato a trovare una sistemazione all'ex Arsenal ma con quell'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione è tutto più complicato. L'idea del club però non è cambiata, Ramsey è sul mercato e l'obiettivo è quello di fare una plusvalenza con il giocatore arrivato a parametro zero.