Nella partitella di oggi contro l'Under 23, vinta dalla Juventus di Andrea Pirlo 1-0 con gol di Marko Pjaca, ha trovato ampio spazio Aaron Ramsey, che ha potuto "approfittare" della mancata convocazione nella nazionale gallese e delle contemporanee convocazioni invece di diversi compagni di squadra (oltre che dei vari infortuni in casa Juve). Il centrocampista ha postato oggi pomeriggio una foto su Instagram con un messaggio positivo sia in inglese che in italiano: "Ottimo lavoro questa settimana, buon weekend!". Ramsey è nella lista delle possibili cessioni.