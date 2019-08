Aaron Ramsey ha iniziato a riscaldarsi all'inizio del secondo tempo per scendere in campo per qualche minuto nell'amichevole di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B. Dopo 51 minuti di gioco, però, l'invasione di campo dei tifosi bianconeri ha messo fine alla speranza del centrocampista gallese, il cui esordio è rimandato, con tutta probabilità, a sabato sera in casa della Triestina. Per essere al 100% in vista dell'esordio stagionale in campionato contro il Parma.