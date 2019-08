di Lorenzo Bettoni

Questa volta è una leggera lombalgia a fermare Aaron Ramsey, il gallese non ha preso parte all'allenamento odierno e le sue condizioni saranno monitorate in questi giorni. A questo punto per il suo esordio ufficiale con la maglia bianconera ci sarà da attendere fin dopo la sosta. Ramsey è arrivato da Londra ancora infortunato e si è messo subito al lavoro per recuperare dal problema al ginocchio patito con la maglia dell'Arsenal. Un lavoro lungo e meticoloso a cui Ramsey si è dedicato totalmente. L'ex Gunners è rimasto a casa quando la squadra è volata in Asia per la tournée estiva ma proprio quando sembrava essere sulla via del recupero totale (aveva giocato qualche minuto a Trieste) non è stato convocato per la prima di campionato a Parma e ora si è fermato di nuovo.



INCOGNITA SUL FUTURO - Niente allarmi, ovviamente, siamo solo all'inizio di una stagione ancora lunga e piena di impegni ma ad oggi Ramsey ha fatto più lavoro a parte che non in squadra e con Sarri in panchina questo non può essere un dettaglio. Il tecnico bianconero sta cercando di assemblare il miglior 11 possibile, ancora nessuno ha la certezza del posto fisso, specialmente in mezzo al campo dove solo Pjanic è intoccabile. La rincorsa di Aaron, però, sarà più lunga di quella dei suoi compagni con Sarri che nel frattempo potrà lavorare con le tante alternative che un po' per scelta e un po' per forza si ritrova in squadra. TANTI INFORTUNI - Il rischio, per il giocatore, è quello di entrare a pieni giri quando Sarri avrà trovato la quadratura del suo centrocampo. Anche per questo l'intoppo fisico di oggi non è una bella notizia per il gallese. Ci sono poi dubbi sulla sua tenuta fisica a lungo termine. All'Arsenal è stato spesso fuori per infortunio: ben 417 giorni in infermeria dal 2014 alla fine della scorsa stagione, addirittura 58 partite. La Juve lo sapeva bene quando lo ha preso a parametro zero, ci ha puntato e spera che alla lunga la scelta verrà premiata. L'inizio però non è dei più incoraggianti.



@lorebetto