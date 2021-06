"Gli ultimi due anni sono stati molto frustranti per i tanti infortuni subiti - ha detto - Quando un giocatore arriva in una nuova società vorrebbe partire forte per far vedere tutte le proprie qualità, ma i problemi fisici fanno fare un passo indietro e non permettono di prendere ritmo. Poi c'è anche il Covid che di certo non ha aiutato. Futuro? Sono un giocatore della Juve, dopo l'Europeo tornerò a Torino". Così ha parlato Aaron Ramsey questa mattina, blindandosi alla Juventus proprio nel giorno in cui il mercato apre ufficialmente. Parole che i tifosi bianconeri non hanno preso benissimo, anzi...



Ecco i loro commenti nella nostra gallery!