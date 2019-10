Aaron Ramsey è rientrato alla Continassa, ma ancora non ha svolto l'allenamento con il gruppo. Una notizia positiva a metà, se si pensa alle prime preoccupazioni dettate dall'infortunio - e dalla sua propensione a passare tempo ai box - ma che ancora priva Sarri di una delle pedine fondamentali del suo gioco visto nelle ultime giornate. Il gallese migliora a vista d'occhio, fanno sapere dalla Continassa, ma è ancora prematuro parlare di rientro a pieno ritmo. L'infortunio all'adduttore spaventa meno, ma la sua presenza contro il Bologna è ancora tutta da garantire. Probabile, quindi, che questi giorni vengano sfruttati per un inserimento graduale, in vista della prossima settimana.



Un piccolo problema per Sarri, che potrebbe quindi ritornare al 4-3-3 o mantenere il 4-3-1-2 con Bernardeschi uomo designato per sostituire Ramsey. L'esterno italiano sembra aver ritrovato fiducia in Nazionale ed è pronto a giocarsi le sue carte in bianconero: oltre a Ramsey, infatti, c'è anche Douglas Costa pronto a rientrare per ritrovare la condizione perduta nel mese abbondante in infermeria.