L'arrivo di Aaron Ramsey a Torino ​è stato ufficializzato con la scadenza del contratto con la sua ex squadra, l'Arsenal, ma la trattativa per portarlo alla Juventus era già stata chiusa da tempo. Dall'11 febbraio, al 10 di agosto, ecco le date "X" del percorso appena iniziato dal gallese: infatti, se a febbraio ​è arrivata la certezza sul suo futuro bianconero, sarà il prossimo 10 agosto - contro l'Atletico Madrid a Stoccolma - la data designata per l'esordio, come riporta Tuttosport. Maurizio Sarri lo aspetta e potrebbe essere proprio Ramsey il tassello di qualità che il tecnico toscano ha visto mancare in queste prime uscite stagionali.