Un gol per il futuro. Sì, magari lontano da Torino. Perché la rete segnata oggi da Aaron Ramsey col Galles (vittoria per 2-0 sulla Turchia) difficilmente cambierà i piani della Juventus che ha già deciso di cercare una nuova sistemazione al giocatore per fare cassa dopo il suo arrivo a parametro zero due anni fa dall'Arsenal. Il gol col quale ha mandato ko la Turchia (nel secondo tempo è entrato anche Demiral) nello stesso girone dell'Italia - gran lancio di Bale, stop di petto e tiro al volo davanti al portiere - ha fatto sorridere i tifosi bianconeri, che hanno ripensato alle due stagioni del gallese nelle quali ha avuto continui problemi fisici non riuscendo quasi mai a dimostrare le sue qualità. Sui social ironizzano: "Ha fatto due anni di preparazione per arrivare in forma all'Europeo"; altri invece non vogliono perdere tempo: "Monetizziamo subito, che forse stasera ci pagano".



