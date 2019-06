Finisce un’altra settimana, probabilmente l’ultima senza allenatore per la Juventus.- Il video della settimana è senza dubbio quello, diventato virale in poche ore, che vede protagonistie un piccolo tifoso malato: CR7 nota il cartellone del bambino e ferma il pullman del Portogallo per abbracciarlo. Campione in campo e nella vita, esattamente come, che da capitano dell’Italia ha ricevuto la visita speciale dei ragazzi del Bambino Gesù. Il difensore bianconero a Coverciano,già a Torino: il centrocampista gallese dopo le vacanze è tornato in quella che sarà la sua città per i prossimi anni, in attesa che inizi ufficialmente l’avventura con la Juve. E poi l’esordio “da rapper” di, il ricordo die la sua Oriana allo Stadium, Georgina Rodriguez a Madrid:C’è anche spazio per un incontro trache oggi ha fatto letteralmente impazzire i tifosi juventini…