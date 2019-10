Aaron Ramsey è una delle note liete per la Juve in queste prime settimane della nuova stagione. Qualità, duttilità e costanza, alcune delle qualità mostrate dal gallese. Un acquisto che sembra azzeccato, ma ci sono dei punti interrogativi che continuano a tormentare Sarri e la società campione d'Italia.



CHE IMPATTO, MA... - Tre presenze finora in campionato, con un gol e tante intuizioni. Palleggio, intelligenza tattica e gioco verticale: Ramsey ha convinto Sarri, che per lui ha modificato l'ineluttabile (negli ultimi anni almeno) 4-3-3, inserendo un trequarista alle spalle delle due punte. Ma Aaron, prelevato a parametro zero quest'estate dall'Arsenal, combatte da anni con un fisico tendente ad infortuni, che spesso lo ha condizionato e ne ha minato continuità e rendimento. L'ultimo stop è arrivato alla vigila del derby d'Italia con l'Inter: troppe, forse, le tre partite consecutive in 7 giorni (Brescia, Verona e Spal).



KO IN NAZIONALE - Un infortunio che il centrocampista si è trascinato anche in nazionale. Nonostante il problema fisico Ramsey si è infatti aggregato alla selezione gallese, senza però partecipare a nessuna delle due partire disputate dai suoi connazionali, in lotta serrata con la Croazia per un posto ad Euro 2020. Ci ha provato, ma non ce l'ha fatta, e in patria iniziano a stufarsi: l'ultima partita giocata dal bianconero col Galles risale al novembre 2018, e più in generale, dal settembre 2016, ha giocato solo 14 gare su 28. La metà, pochissime per un ragazzo ancora giovanissimo, classe '90, 28 anni.



SCOMMESSA VINTA? - Arrivato a Torino con un problema alla coscia, Ramsey in estate si è fermato per la lombalgia, e ora il ko a causa degli adduttori, una zona del corpo in cui è particolarmente debole (10 infortuni solo lì). La Juve ha scommesso su di lui, ma gli infortuni continui rischiano di divenire un problema importante, che renderebbe meno vincente la mossa di strapparlo all'Arsenal. La scommessa, al momento, è vinta, ma a metà. Ramsey tra poche ore tornerà alla Continassa per essere ulteriormente valutato dallo staff bianconero e poi iniziare un percorso di recupero, che la Juve si augura essere il più veloce possibile. Per vedere solo la parte positiva dell'arrivo del gallese in Italia.