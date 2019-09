La stagione di Aaron Ramsey non è ancora ufficialmente iniziata ma il gallese ha già ricevuto un gradito attestato di stima. Nonostante il centrocampista sia ai box da aprile per i postumi di un infortunio subito in Napoli-Arsenal, Maurizio Sarri ha deciso di puntare su di lui. Il lavoro personalizzato occorso durante l’estate (il giocatore non ha partecipato alla tournée estiva in Asia con i compagni) ed il recupero che ha visto anche la comparsa della lombalgia, circostanze che gli hanno precluso l’esordio in Serie A, non hanno minato la fiducia riposta dalla società sul giocatore. Ramsey infatti è stato inserito nella lista Champions a discapito di un infuriato Emre Can. La trasferta di Firenze potrà essere la giusta occasione per vedere il gallese, se non in campo, almeno in panchina. La Juve punta su di lui.