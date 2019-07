It's safe to say that Aaron Ramsey can't wait to start his Juventus journey. #ForzaRambo pic.twitter.com/lTNcztqIJ3 — Tarek Khatib (@ADP1113) 1 luglio 2019

Aaron Ramsey ​è ufficialmente un giocatore della Juventus ed il gallese non ha perso tempo sui social a spargere la notizia. Dal primo scatto "bianconero" postato sul suo profilo Instagram, Ramsey ha postato anche due stories in cui si vede il centrocampista gallese con la sua nuova divisa di allenamento, ma non solo. In un breve video, Ramsey ha anche fatto vedere quale sarà il suo nuovo posto auto allo Stadium, con tanto di targa con il cognome. Insomma, prima ancora di capire in quale posizione lo farà giocare Maurizio Sarri, Ramsey ha preso confidenza con l'ambiente Juventus. Tutto sembra essere pronto.