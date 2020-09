Aaron Ramsey si porta dietro mille dubbi alla fine della sua prima stagione in bianconero. Il centrocampista gallese, arrivato l'estate scorsa a parametro zero dall'Arsenal, non ha convinto del tutto in casa Juve. Alti e bassi e uno stipendio da 7 milioni all'anno che lo trascina in bilico tra la permanenza a Torino e la cessione dopo una sola stagione. L'idea di Paratici è quella di provare a inserirlo in qualche scambio, ma anche se dovessero arrivare offerte (occhio alla Premier dove piace ad alcune società), la richiesta si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro.