1









Aaron Ramsey non fa parte della lista dei convocati per la gara di stasera a San Siro contro l'Inter, nella semifinale di Coppa Italia. Il gallese si è fatto male nel primo allenamento dopo la partita contro la Sampdoria, e oggi dovrà fermarsi per un riacutizzarsi di un problema muscolare. L'infortunio non dovrebbe essere grave, in settimana il giocatore verrà valutato per capire se riuscirà ad essere a disposizione già per la gara di sabato contro la Roma.