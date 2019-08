Non c'era Aaron Ramsey, nell'elenco dei convocati della Juve per la sfida contro l'Atletico Madrid. Il motivo? Il gallese sta continuando il suo programma differenziato d'allenamento. Dopo il problema alla coscia patito nel mese di aprile contro il Napoli, in Europa League, l'ex Arsenal non è ancora rientrato in una gara amichevole o ufficiale. Nessuna preoccupazione, però: il mediano è pronto a rientrare e segue un iter specifico, con l'obiettivo di essere arruolabile per l'inizio di campionato. Conoscendo Sarri, ci vorrà poi ancora un po' di rodaggio prima di affidargli le chiavi del centrocampo della Juve. Ma sarà una dolce attesa.