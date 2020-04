Sono giornate di quarantena per tutti, anche peri giocatori. In tutto il mondo ormai, non solo in Italia. Ne ha parlato ai microfoni del Sun, Aaron Ramsey. Ecco le sue parole su Juve e Ronaldo:



JUVE E CR7 - Sul suo arrivo alla Juve: "Questo club è uno dei più forti d'Europa, l'ho scelto per vincere lo scudetto e conquistare la Champions. C'erano anche altri club che mi volevano ma la storia bianconera mi ha attratto". Su Ronaldo: "Si tratta di un atleta eccezionale, segna nella maggior parte delle gare. In palestra è sempre il primo, si allena lì ogni giorno e poi va in campo. E' un vincitore seriale".