Una rondine non fa primavera, avremmo detto qualche mese fa. Ora però, che la primavera sembra lontana e l'estate pare sfuggirci di mano - come ogni maledetta volta - l'attenzione non può che catalizzarsi sugli affari di campo. Così, le rondini settembrine che ha regalato in questi allenamenti Aaron Ramsey, assumono un valore completamente diverso. Ecco, dopo una lunga attesa, che il primo dei colpi a zero del mercato di Paratici sta cominciando a far vedere qualche frutto. Troppo acerbo forse, perché consumato tra le mura amiche della Continassa, eppure il gallese non si è risparmiato, segnando, ma soprattutto sognando di essere determinante anche in maglia bianconera.



MEGLIO CHE MAI - Acquisto di settembre, così viene definito su Calciomercato.com il nuovo Ramsey che Sarri si sta gustando a Torino. Doveva essere il primo, invece si sta rivelando l'ultimo: però, a mercato chiuso, il gallese ha tutti i connotati del colpo extra che potrebbe rilanciare anche il gioco di Sarri - bello a tratti, ma ancora intermittente. Così, mezzala, trequartista o esterno d'attacco che sia, Aaron saprà essere decisivo: perché questo è il suo valore, quando il fisico glielo concede. Sarri e i tifosi stanno incrociando le dita, tra un primo applauso e l'altro. Il rientro sembra vicino.