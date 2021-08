AAA regista cercasi. Già, ma uno vero. E chissà seA una settimana dall'inizio dal campionato è proprio quello il difetto della Juve e il punto sul quale Max Allegri sta battendo fin dal suo arrivo (così come aveva fatto Pirlo, costretto ad adattare i quattro centrali in un ruolo non loro).- Il nuovo allenatore in quella posizione ci ha provato Ramsey, ma i risultati non sono stati un granché: anche contro l'Atalanta, tra tante buone prestazioni e giocate convincenti,. Lì in mezzo la squadra soffre troppo e Ramsey non ha la reattività giusta per uscire e i tempi sono troppo lenti.- L'altro giorno aveva addosso Pessina che spesso l'ha messo in difficoltà costringendolo a passarla indietro al portiere.. Ramsey è da tempo in uscita dalla Juve ma i dirigenti faticano a trovare una sistemazione, soprattutto a causa del suo ingaggio da 7 milioni di euro che nessuno dei club interessati - soprattutto dalla Premier - ha intenzione di spendere.