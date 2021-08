Chissà se è stata una provocazione. O se Allegri ci crede davvero. Fatto sta che Aaron Ramsey, 45 minuti di compitino e poco altro contro il Monza, si è ritrovato con tutte le luci della ribalta, su un palcoscenico che probabilmente neanche avrebbe voluto così come quel ruolo. Il nuovo tecnico, che l'ha visto e analizzato in una settimana scarsa di allenamenti, ha deciso che per lui può esserci nuova vita da regista. Vertice basso proprio, numero quattro.Dove sta allora la verità? Come sempre, specialmente se non ci sono appigli, tanto vale trovarla nel mezzo: sarà pur vero chevede inun potenziale "dettatore" di tempi, ma è altrettanto concreto il desiderio di ricevere due registi, due organizzatori, due mediani dai piedi buoni come Locatelli e Pjanic.Avrebbe voluto qualche rinforzo prima, avrebbe voluto alzare la voce e invece ha abbassato Ramsey. Che l'ha presa un po' così, probabilmente anche da sprone per cercare quanto prima una nuova soluzione, un'altra direzione. In ogni caso, sarà "un'allegrata".