La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey. Le notizie che rimbalzano dall'Inghilterra, infatti, concordano sulla separazione tra il gallese ed il club bianconero, dopo appena una stagione passata insieme. Complici anche i problemi fisici, che ne hanno limitato il minutaggio, Ramsey non sembra essere entrato nelle grazie di Maurizio Sarri, per questo potrebbe tornare in Inghilterra; secondo quanto riporta il Mirror, il centrocampista ex Arsenla potrebbe fare ritorno nel nord di Londra, ma non con i Gunners. Sulle sue tracce ci sono appunto i rivali del Tottenham: alla giusta offerta, la Juve potrebbe cederlo.