Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini, intervenuto nel consueto appuntamento sportivo su Italia 1, ha confermatoLa trattativa tra i club, però, non è così semplice:"È vero che c’è un interesse concreto del Milan per Ramsey.Però difficilmente si tratterà di un prestito secco, le società dovrebbero accordarsi per un diritto o obbligo di riscatto: questa è la parte più complessa della trattativa".