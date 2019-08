Che bello vederti in campo: non usiamo parole nostre, ma quelle del Twitter ufficiale della Juventus. Il senso resta lo stesso, perché è davvero bello rivedere Aaron Ramsey in campo, in gruppo, con la maglia bianconera seppur quella di allenamento. Ecco, chissà che oggi, a Villar Perosa, non indossi per la prima volta il suo numero otto. Il gallese è pronto a fare il suo debutto. L'infortunio ai flessori subito il 18 aprile contro il Napoli, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, è ormai superato. Così come la fase di riatletizzazione: adesso il ventottenne vuole passare dalla partitella alla partita vera. In famiglia, sì. Ma di bianconero vestito.