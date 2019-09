Aaron Ramsey non vede l'ora di scendere in campo. Il centrocampista gallese è pronto a prendere per mano la Juventus e lo sta dimostrando giorno dopo giorno in allenamento. Secondo il Corriere di Torino, il nuovo acquisto ha sfruttato la sosta per mettersi alle spalle un ritardo di condizione che ora non esiste più: dopo il gol di giovedì alla Continassa, ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo fermandosi anche al termine dell'allenamento esercizi personalizzati.