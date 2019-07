Your browser does not support iframes.

L'ufficialità era arrivata già negli scorsi mesi, ma oggi è in vigore a tutti gli effetti: Aaron Ramsey è un nuovo centrocampista della Juventus, dopo che è scaduto il suo contratto con l'Arsenal in questo 1 luglio 2019. Il gallese è entusiasta di vestire la maglia bianconera e, in vista della prossima stagione, è già al Training Center della Continassa per allenarsi a mille e riprendersi al meglio dagli infortuni muscolari che spesso lo perseguitano. Con lui a Torino sbarca la bellissima moglie Colleen. Che, per altro, è una grande appassionata di cucina: quale luogo migliore se non l'Italia per approfondire questo interesse?



